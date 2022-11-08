Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da demir çelik üretim tesisinde patlama: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Payas ilçesinde, demir çelik üretimi yapılan tesiste meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
Payas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) demir çelik üretimi yapan özel bir tesiste henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlama sonrası tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle çevredeki bazı araçlarda da hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikadaki yangın söndürüldü.
Etiketler: Hatay
Son Haberler
- 17:45
- 17:34
- 17:27
- 17:12
- 17:33
Sıradaki Haber
İETT şoförü, kartı olmayan engelli ve hasta yolculara hakaretler savurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz