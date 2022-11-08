Haydarpaşa açıklarında arıza yapan gemi kurtarıldı
Gemlik'ten Batum'a seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında makine arızası yapan kuru yük gemisi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gemlik'ten Batum'a seyir halindeki 94 metre boyundaki "İbrahim Karabekir" isimli kuru yük gemisinin Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaptığı belirtildi.
Açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve Kurtarma-9 römorkörü refakatinde Ahırkapı'ya demirletildiği kaydedildi.
Makine arızası yapan tanker kurtarıldı
Danimarka’dan İstanbul’a seyir halindeyken Haydarpaşa önlerinde makine arızası yapan 228 metre boyundaki tanker kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Danimarka’dan İstanbul’a seyir halindeyken Haydarpaşa güneyinde makine arızası yapan 228 metre boyundaki CLYDE isimli tanker, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Bölgesi’ne emniyetle demirletildi.” ifadeleri kullanıldı.
- 16:12
- 16:05
- 15:50
- 15:55
- 15:57