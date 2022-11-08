Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde prefabrik ev taşıyan tır köprüye sıkıştı
[Fotograf: AA]
İstanbul Beylikdüzü'nde prefabrik ev taşıyan tır, köprünün altına sıkıştı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu, ekipler güvenlik önlemi aldı.
Ambarlı Caddesi'nde Büyükçekmece istikametinde seyreden prefabrik ev taşınan tır, köprünün altından geçerken sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen trafik ekipleri, güvenlik önlemi alarak trafik akışını durdurdu.
Tır, ekiplerin yönlendirmesiyle geri manevra yaptırılarak bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambarlı Caddesi'nde tırın köprünün altında sıkışması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Etiketler: İstanbul
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