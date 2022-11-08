Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 15:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da sahte evrakla otel işgal edenlere operasyon: 6 gözaltı
[Fotograf: İHA]
Antalya'nın Kemer ilçesinde sahte belge düzenleyerek oteli işgal eden organize suç örgütüne jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, turizm merkezi Kemer'de 15 milyon dolar değerindeki oteli sahte belgeler düzenleyerek işgal eden organize suç örgütüne operasyon düzenledi.
6 şüpheliye ait 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet tabanca fişeği, 7 adet cep telefonu ile sahte olarak düzenlenmiş çeşitli dokümanlara el konuldu.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya
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