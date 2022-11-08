Kocaeli'de, bakım ve onarımlara rağmen asansör ve yürüyen merdivenlerin zaman zaman arızalanmasının sebebi kameralardan tespit edildi.

Ekiplerin incelediği Fatma Seher üst geçidindeki görüntülerde, bir kuryenin motosikletle üst geçit asansörünü kullandığı görüldü.

Yine bu üst geçitte yaşanan diğer bir görüntüde ise iki vatandaşın iki hurda arabasıyla asansöre girdiği kameralara yansıdı.

[Fotoğraf: AA]

Belediye'den asansör uyarısı

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, özellikle yaşlı, çocuklu ve engelli bireyler başta olmak üzere birçok vatandaşın hayatını kolaylaştıran yürüyen merdiven ve asansörlerin, bakım ve onarımları periyodik olarak sürdürülmesine rağmen kullanım hatasından kaynaklı zaman zaman arızalandığı belirtildi.

Açıklamada, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı2na bağlı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde 65'i üst geçitlerde olmak üzere 113 asansör ve 31 yürüyen merdivenin, güvenlik sensoru, basamak ve ray yenileme gibi bakım işlerini periyodik olarak gerçekleştirdiği ifade edildi.

Büyükşehir ekipleri, asansörlerin amacına uygun olarak kullanılması yönünde uyarı ve hatırlatmalar yapsa da bazen buna uyulmadığının aktarıldığı açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu bağlamda ekipler, Plajyolu mevkiinde kabin içi kullanım hatası nedeniyle duran güney asansörde 8 vatandaş ve içi dolu bir pazar arabasının olduğunu tespit etti. Güvenlik sensörünün devreye girmesiyle duran asansörde mahsur kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda kurtarıldı."