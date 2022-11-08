Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

HDP il binası önündeki oturma eylemine Erzincan'dan giden 2 aile daha katıldı.

Muharrem Sefil 2013 yılında kaçırılan kardeşi Murat için, Veli Ariç ise 12 yaşındayken kandırılarak kaçırılan kardeşi Mevlüt için evlat nöbetine başladı.

"Annem son nefesine kadar kardeşimi istedi"

Erzincan'dan kardeşi için geldiğini belirten Muharrem Sefil, "Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Kardeşime sesleniyorum; beni duyuyorsan, nerede olursan ol, askere veya polise teslim ol. Pişmanlık yasası, diye bir şey var. HDP'den kardeşimi istiyorum. Nasıl götürdülerse geri getirsinler. Annem bu yüzden vefat etti. Son nefesine kadar onu istedi" dedi.

3 Eylül 2019'dan bu yana süren eylemde ailelerin sayısı 326'ya yükseldi.

Bugüne kadar 38 aile çocuklarını terörün pençesinden kurtardı.