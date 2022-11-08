Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" ile aranan 919 kişi yakalandı, 6 bin 396 araca idari para cezası uygulandı, 781 araç trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığının vatandaşa hissettirilerek başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yapıldı.

Ülke genelinde 12 bin 33 karma ekip, 181 dedektör köpek ve 45 bin 202 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, aranan 919 kişi yakalandı, 58 kişi gözaltına alındı. 323'ü idari ve 453'ü adli olmak üzere 776 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

Uygulama kapsamında 195 bin 732 araç kontrol edildi, 6 bin 396 araca idari para cezası uygulandı, 781 araç trafikten men edilirken, aranan 174 araç bulundu.

Ayrıca 15 bin 66 iş yerinin denetlendiği uygulamada, 21'i idari, 8'i adli olmak üzere 29 iş yerine işlem yapıldı.

Uygulamada, 54 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 254 mermi/av tüfeği kartuşu, 6 kesici/delici alet, 7 kurusıkı tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu, 800 kaçak puro, 630 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 400 kilogram kaçak tütün ve 15 bin 551 paket kaçak sigara ele geçirildi.