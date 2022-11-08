Milyonlarca kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye’yi tercih ediyor. Bu tercihin altında nitelikli insan gücü, yüksek teknolojik altyapı, hizmet kalitesi gibi pek çok sebep var. Sağlık turizminde acentelerin sunduğu paketler de Türkiye’yi daha cazip hale getiriyor. Sektörün önde gelen acentelerinden, yabancı hastaların Türkiye’yi tercih etmeleri için sunulan olanakları dinledik.

“Avrupa’da bir yıl sonraya randevu alabiliyorlar”

Türkiye’de 512 sağlık turizmi acentesi bulunuyor. Profesyonel olarak paket ve tedavi olanağı sunanların sayısı ise 150 civarında.

İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) Genel Müdürü Murat Işık, Türkiye’ye birçok ülkeden hasta geldiğini ama yoğunluğun Avrupa, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri’nden olduğunu söylüyor. Peki, Türkiye neden tercih ediliyor?

Işık, Türkiye’nin tercih edilme sebeplerinin arasında, bekleme süresinin kısa olması, fiyat avantajı, hastanelerin yetkinliği, teknoloji ve doktorların başarısını sayıyor:

“Bekleme sürelerinin kısa olması özellikle Türkiye’de çok etkili. Kendi ülkesinde, Avrupa’da bir yıl sonraya gün alan hasta, Türkiye’yi daha ekonomik olduğu ve çok hızlı hizmet alabildiği için tercih ediyor.

Bir, fiyat avantajımız var. İkincisi teknolojimiz ve doktorlarımız açık ara iyi. Türk doktorları dünyada artık kabul edilmiş başarılara sahip. Üçüncüsü hastane teknolojimiz ve hastanelerimizin yetkinliği... Dördüncüsü de bizim misafirperverlik diye bahsettiğimiz, Türkiye’deki hizmet sektörünün çok başarılı olması. Otel, konaklama, yemek, restoran, alışveriş ve hastane içinde otel kalitesinde hizmet alıyorlar. O yüzden de çok memnunlar.”

Sağlık acentesi kurucu ortağı Özlem Mılık da Türkiye’de bekleme süresinin kısa olmasının önemli bir tercih sebebi olduğunu söylüyor. Kaliteli hizmet ve ilginin altını çizerek yurt dışındaki durumu şöyle anlatıyor:

“Bir günde ameliyat ediyor, daha 48 saat dolmadan hastayı kendi ülkesine gönderiyorlar. Türkiye’de öyle bir şey yok. Hasta tamamen sağlığına kavuşmadan, uçmaya hazır olmadan veya evine gitmeye hazır olmadan kesinlikle taburcu edilmiyor.”

Sağlık turizmi acenteleri neler sunuyor?

Sağlık turistleri Türkiye’ye iyi bir tedavi alacaklarını bilerek geliyor. Peki, sağlık turizmi acenteleri seyahati kolaylaştırmak ve daha cazip hale getirmek için nasıl paketler sunuyor?

İGEME Genel Müdürü Murat Işık, hastalara önerilen iki tür tedavi paketi olduğunu anlatıyor:

“Biri her şey dahil paketler. Yani tedavi paketi artı seyahat paketi artı transfer ve konaklamanın içinde olduğu paketler sunuyoruz. Bunlar estetik, diş, saç tarafında uyguladığımız tedaviler. Sağlık turizminde tıbbi taraf iki ayrı bölümden oluşuyor. Biri medikal estetik diğeri tıbbi gereklilik tedavileri. Medikal estetik tarafında bu tip paketler sunuyoruz. Diğerinde tıbbi paketle seyahat paketini ayırıyoruz.”

[Fotoğraf: AA]

Özlem Mılık, bazı acentelerin sadece hastanede tercümanlık hizmeti verdiğini, bazılarının konaklama, transfer vb. hizmetler sunduğunu, kendilerinin ise bu seçimi hastaya bıraktıklarını söylüyor. Mılık, sunulan paketlerin sağlık turizmini olumlu anlamda etkilediği görüşünde.

Türkiye’deki sağlık acentelerinin hizmetleri sınır tanımıyor. Bir acentenin genel müdürü olan Koray Sevim, sundukları farklı seçenekleri şöyle anlatıyor:

“Hasta yurt dışından geldiğinde ona ulaşabileceğimiz ve interneti sürekli kullanılabilir bir telefon ya da taşınabilir modemden, ameliyat gecesinde hastanın başında bekleyecek bir hemşireye birçok olanak sağlıyoruz. Hasta refakatçi ile gelemeyince biz ona daha çok özen göstermek zorunda kalıyoruz. Ameliyat için hastaların psikolojisini yüksek tutmaya çalışıyoruz.”