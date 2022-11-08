Türkiye’de 19 bin 80 kişi böbrek nakli bekliyor. Salgın öncesinde bu sayı 23 bindi. 4 bin kişi ya koronavirüse yenildi, ya da bu süreçte organ beklerken hayatını kaybetti.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Küçük, "Koronavirüsün özelliğini biliyorsunuz hastaları seçti, insanları seçti. Daha çok kronik hastalıkları olan kişilerde ölümcül seyrettiği için bu hastalarımızın sayılarında epey bir düşüş oldu" diye konuştu.

Böbrek nakliyle hayata tutundular

Kimi yıllarca, kimi aylar boyu diyalize girmek zorunda kaldı. Hayatları organ nakliyle değişti.

Hastalardan biri, 9 ay boyunca diyalizde kaldığını belirterek, "Ta ki ailem bana böbrek verene kadar. Allah razı olsun kardeşimden, ablamdan hepsinden" sözleriyle anlattı yaşadıklarını.

Diğer bir hasta ise annesinin, kendisini ikinci kez hayata döndürdüğünü, nakilden sonra eski sevincine, heyecanına tekrar kavuştuğu için şükrettiğini söyledi.

Böbrek hastalarının kimi kadavradan kimi yakınlarından yapılan organ nakliyle hayata tutundu.

Böbrek hastaları nakil sırasında

Onlar sağlığına kavuştu ancak nakil bekleyen çok sayıda hasta var.

Prof. Dr. Küçük, nakillere ilişkin şunları söyledi:

"Pandemiden tek tük nakil yapabildik. O en yoğun olduğu dönemde o noktaya geldi ki organ nakli servisi bile kapatılma kapatılacak hale geldi. Zamanla koronavirüsü tanıyarak onla baş etmeyi öğrenerek nakillerimize başladık. Ama korona öncesi seviyelere henüz ulaşabilmiş değiliz"

Kamera: Samet Gençtürk

