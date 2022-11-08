Türkiye'de şu an 952 kişi kalp nakli bekliyor. Basit bir gribal enfeksiyon sonrası kişiler kalp nakline aday haline gelebiliyor. Organ bağışı ise hayat kurtarıyor.

Türkiye’de en büyük sorun ise organ bağışının çok az olması.

Kalp nakliyle hayata tutundu

36 yaşındaki Uğur Ülker’e 15 yaşındayken kalp yetmezliği tanısı konuldu. 7 sene önce yapılan kalp nakli ise hayatını kurtardı.

Kalp naklinin kendisine mucize gibi geldiğini söyleyen Ülker, “Her şeyim yeniden başladı okulumu bitirdim, işime başladım. Mesleğime devam ediyorum. Ve en önemlisi bu nakil bana çok büyük şans getirdi. Dönüm noktam olduğu kalp nakli. Hem Serap hocam; ben anne diyorum, onunla da karşılaşmam. İkinci dönüm noktam da, eşimdi. O da kendisini koordinatörüyle onunla tanıştım ve şu an evliyim” dedi.

"Bir yılda, beyin ölümü gerçekleşen 250 kişinin organı nakledildi"

Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serap Aykut Aka, organ bağışına ilişkin şunları söyledi:

“Bu yıl içerisinde 1400-1500’e yakın bir beyin ölümü gerçekleşti ama bunların içinden yaklaşık 250 kişisi organ bağışı olmayı aileleri kabul etti. Yani ne kadar düşük bir oran. Biz kendi aramızda diyoruz ki kişiden kişiye en büyük hediye, insandan insana en büyük hediye organ diyoruz. Değil mi? Yaşarken organlarımızı. Bağışlamamız lazım. Çünkü bu organlar öldükten sonra hiçbir şeye yaramıyor.”

"Organ bağışı az, bağış bekleyen çok"

Organ Nakli Koordinatörü Semra Ağustos, “Hastalar maalesef bu süreçte organ bulunamadığı için hayatlarını kaybedebiliyorlar. Sevdiklerine veda edebiliyorlar. Bu tabii ki çok üzücü. En büyük sıkıntı organ bağışının Türkiye'de yeterli sayıda olmaması. Buna rağmen organ bekleyen kişilerin sayısının çok fazla olması" diye konuştu.

Babasını ve 14 yaşındaki kardeşini kalp yetmezliğinden kaybeden Mehmet Nur Özsoy da yapay kalple hayata tutunanlardan. Kalp nakline kadar geçen süreyi , yapay kalple geçirecek.

"Çok kötü bir süreçle buraya geldim, Allah hocalarımızdan razı olsun, Allahın onların ellerine verdiği bir mucize var. Onların sayesinde rahat nefes alma uyuyabilme Allah onlardan razı olsun"



Kamera: Samet Gençtürk