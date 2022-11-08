Yenimahalle'de 5 Kasım gecesi trafikte tartıştığı kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan motosikletli kurye Samet Özgül, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Özgül için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Özgül'ün cenazesi, daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'ndaki defin alanında toprağa verildi.

Cenaze törenine Özgül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra motosikletli kurye iş arkadaşları da katıldı.

Cinayetten kısa süre sonra yakalanan ve olayda bıçak kullandığı iddia edilen H.İ.D., dün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, diğer şüpheliler M.D. ve B.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.