Sarıyer Hacıosman'da, durakta bekleyen yaşlı ve kalp hastası bir kişi gelen otobüse binmek istedi.

İETT şoförü, iki yolcuyu engelli kartları olmadığı için otobüse almak istemedi. Şoför ve yolcu arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında şoför, yaşlı adamı "Vallahi vuracağım seni, sakat bırakacağım" diyerek tehdit etti, saldırmaya çalıştı.

Tepki gösterenleri otobüsten indirip yoluna devam etti

Duruma tepki gösteren diğer yolcular ve duraktakiler şoförle tartıştı. Şoför daha sonra yolcuları indirip, otobüse kimseyi almadan olay yerinden ayrıldı.

Olayı gören Armağan Mete Şahin, "Engelli bir vatandaşla kanser hastası bir ağabeyimiz vardı. Otobüse binmek istediler galiba kartları yoktu, otobüs şoförü onlara küfür etti, yumruk attı. Biz de ayırmaya çalıştık. Tepki gösteren herkesi otobüsten indirdi. Sonra otobüsle kaçtı" dedi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



