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Türkiye
TRT Haber 05.03.2024 10:24

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.15'te 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,04 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, depremden etkilenen tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

Deprem nedeniyle Defne ilçesinde ağır hasarlı binadan beton parçaları düştüğü ihbarı alındığı belirtilen açıklamada, "Enkaz çalışma grubuna bilgi verilmiştir. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Deprem Hatay
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