Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Shiroka Pula, görevini resmen devraldı

Kosova’nın başkenti Priştine’de, Cumhurbaşkanlığı Ofisinin de bulunduğu Meclis binasında ülkenin siyasi liderlerinin katılımıyla resmi tören düzenlendi.

Törende, Kosova Cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürüten Meclis Başkanı Albulena Haxhiu, Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nı Shiroka Pula’ya teslim ederek görevi devretti.

Haxhiu, Shiroka Pula'ya her zaman destek vereceğini ve onun gibi bir kadının bundan böyle bu görevi yürütecek olmasından onur ve gurur duyduğunu ifade etti. Shiroka Pula da Haxhiu'nun başlattığı çalışmaları sürdüreceğini söyledi.

Kosova’nın 3. kadın cumhurbaşkanı

Shiroka Pula, Sırbistan’dan tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova’nın 3. kadın cumhurbaşkanı oldu.

120 sandalyeli Kosova Meclisinde dün gece yapılan oylamada, Kosova Bilimler ve Sanatlar Akademisi (ASHAK) Başkanı 73 yaşındaki Justina Shiroka Pula, 81 milletvekilinin desteğini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilmişti.

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’nin 5 yıllık görev süresi, 4 Nisan’da dolmuştu.

Ekonomi alanında uzun yıllar akademisyenlik yapan Shiroka Pula, 2008-2011 döneminde Kosova Enerji ve Madencilik Bakanı, 2011-2014 döneminde milletvekili olarak görev yapmıştı.

Shiroka Pula, Aralık 2025'te ASHAK Başkanlığına seçilmişti.