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Türkiye
AA 05.03.2024 09:56

Eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak teslim oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binaya ilişkin hakkında dava açılan ve duruşmada tahliye edildikten sonra yapılan itiraz üzerine hakkında yakalama kararı verilen eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, teslim oldu.

Eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak teslim oldu

Tarsus Adliyesi'ne teslim olan Kavak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, hakkında yakalama kararı veren 5. Ağır Ceza Mahkemesine bağlandı.

Kavak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde yıkılan, 38 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'na ilişkin aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Kavak, görevden uzaklaştırılmıştı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince 10 Ocak'ta görülen 9 sanığın yargılandığı davada tutuklu Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T'nin tahliyesine itiraz etmiş, üst mahkeme sıfatıyla itirazı değerlendiren Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ocak'ta sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.

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