Üzerine gelen otomobilden kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada

Manisa’da S.M. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu manav önünde bulunan sebze ve meyveleri dağıtarak önce kaldırıma çıktı ardından ağaca çarparak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ve manav çalışanı E.E. yaralanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manav çalışanının diz kapağının kırıldığı öğrenilirken her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay anı kameralara yansıdı.