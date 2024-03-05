Duman 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.03.2024 10:09

Adana'da 55 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin geçen hafta gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 55 silah ele geçirildi.

Adana'da 55 ruhsatsız silah ele geçirildi
[Fotoğraf: Getty]

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat-2 Mart'ta ilçe genelinde çalışmalar kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmada, ruhsatsız olduğu belirlenen 3'ü kurusıkı 39 tabanca, 16 tüfek, 50 şarjör, 780 mermi, 6 kesici alet, 584 gram uyuşturucu, 36 bin 550 uyuşturucu hap, 15 kök Hint keneviri, gümrük kaçağı 700 paket sigara ve 400 elektronik sigara ve 13 çalıntı motosiklet bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı.

Çalışmalarda aranan 347 zanlıyı yakalayan ekipler, 45 dilenci hakkında da işlem yaptı.

ETİKETLER
Adana Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul'a iki metro hattı müjdesi
12:02
Bakan Işıkhan: İkramiyeler bayramdan önce hesaplara aktarılacak
11:57
Bakan Tekin: Yeni müfredat kademeli uygulamaya geçecek
12:02
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
11:59
ABD Yüksek Mahkemesi, Texas'ta göçmenlerin gözaltına alınmasını öngören yasayı askıya aldı
12:03
Milli haberleşmenin yetenekleri yapay zeka ile artacak
Gazze'de çocukların yakacak telaşı
Gazze'de çocukların yakacak telaşı
FOTO FOKUS
MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon: 7 gözaltı
MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon: 7 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ