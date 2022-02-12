Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 13:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hatay’da 12 ton sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'da 5 adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda 12 ton 166 kilo sahte içki ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Samandağ ilçesinin Mızraklı ve Cemal Gürsel mahallelerindeki 5 ayrı eve operasyon düzenleyen ekipler, 12 ton 166 kilogram sahte içki ele geçirdi.
Y.C., C.G., İ.G., Y.U. ve D.E. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Sahte İçki
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