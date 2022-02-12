Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Eyüpsultan'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alibeyköy baraj yolunda ilerleyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.
Arkadan gelen hafif ticari aracın bu araca çarpması sonucu aynı yönde ilerleyen 7 araç da birbirlerine vurdu.
Toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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