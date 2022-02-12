Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eylem hazırlığındaki 7 terörist Mersin'de yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon düzenledi. Eylem hazırlığındaki 7 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terörle mücadele için çalışma başlattı.
Toroslar, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde PKK/KCK'ya düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem yapmaya hazırlanan 7 şüpheli yakalandı.
Adreslerde bulunan dijital malzeme ve dokümana el konuldu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mersin PKK/KCK Terörle Mücadele
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