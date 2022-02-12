Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde son durum
[Fotoğraf: AA]
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 218 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 218, Ovacık'ta 180, Denizli'de 175, Hakkari'de 163, Davraz'da 156, Palandöken'de 150, Erciyes ve Kartepe'de 140, Yedikuyular'da 136, Yıldız Dağı'nda 135, Uludağ'da 122, Keltepe'de 110, Ergan'da 99, Hesarek'te 98, Yıldıztepe'de 94, Ilgaz'da 85, Sarıkamış'ta 78, Murat Dağı'nda 75, Elmadağ ve Hazarbaba'da 60, Mersivan'da 58, Zigana'da 55, Saklıkent'te 53, Ladik'te 51, Çambaşı'nda 47, Salda'da 41, Konaklı'da 38, Kop'ta 37, Muş'ta 33 ve Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Kış Sporları
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