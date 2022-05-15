Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Samandağ ilçesinde pasta yiyen 12 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.
Halsizlik ve istifra şikayetiyle Samandağ Devlet Hastanesi ile özel hastanelere başvuran kişiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Rahatsızlanan 12 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pastanedeki pastalardan numune aldı.
Etiketler: Hatay Gıda Zehirlenmesi
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