Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da serinlemek için girdiği Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Bölge Trafik Şube Müdürlüğü binası yakınlarında serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren ve bir süre sonra kaybolan 16 yaşındaki F.B.'yi arama çalışmalarına 4'üncü gün de devam edildi.
Ekipler, F.B.'nin nehre girdiği bölgenin 25 metre ilerisinde gencin cansız bedenini buldu.
Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Adana
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