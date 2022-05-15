Bölge Trafik Şube Müdürlüğü binası yakınlarında serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren ve bir süre sonra kaybolan 16 yaşındaki F.B.'yi arama çalışmalarına 4'üncü gün de devam edildi.

Ekipler, F.B.'nin nehre girdiği bölgenin 25 metre ilerisinde gencin cansız bedenini buldu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.