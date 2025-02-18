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Türkiye
AA 18.02.2025 10:21

Hastanede "fiyat pazarlığı" yapan muhasebeci tutuklandı

İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapan muhasebeci tutuklandı.

Hastanede "fiyat pazarlığı" yapan muhasebeci tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen H.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan hastayla pazarlık yapan hastaneye ilişkin karar
Sağlık Bakanlığı'ndan hastayla pazarlık yapan hastaneye ilişkin karar

 

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