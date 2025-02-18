Hastanede "fiyat pazarlığı" yapan muhasebeci tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen H.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.