Sağlık Bakanlığı'ndan hastayla pazarlık yapan hastaneye ilişkin karar

Sağlık Bakanlığı, özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale esnasında vatandaşla pazarlık yapıldığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İstanbul’da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşa anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntülerin herkesi üzdüğü belirtildi.

"Herhangi bir ücret talep edilemez"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu hadiseye derhal müdahil olduğu ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatıldığı aktarılan açıklamada, mevzuat çerçevesinde bu tür azil başvurularda standartlara uygun gerekli stentin hastaya takılması gerektiği ve herhangi bir ücret talep edilemeyeceği ifade edildi.

Hastanenin ilgili biriminin faaliyeti durduruldu

Sağlık Bakanlığı’ndan, İstanbul’da özel hastanede anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin, özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.