Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber-AA 13.02.2025 23:15

İstanbul'da CHP'li 9 belediyeye yönelik terör soruşturması: 10 tutuklama

İstanbul'da CHP'li 9 belediyeye yönelik terör soruşturmasında mahkemeye sevk edilen10 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ataşehir ve Kartal belediye yardımcıları da var.

İstanbul'da CHP'li 9 belediyeye yönelik terör soruşturması: 10 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P'nin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespiti üzerine gözaltı kararı verilmiş, 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Zanlıların daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri öğrenilmişti.

Soruşturmada, HTS incelemeleri sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği kaydedilmişti.

Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüphelilerden 8'inin "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlenmişti.

ETİKETLER
CHP İstanbul
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:17
ABD Kongresindeki 145 Demokrat Trump'a Gazze açıklamalarını geri çekme çağrısı yaptı
23:14
ABD'de 350 Yahudi din adamı Trump'ın Gazze çıkışına karşı New York Times'a ilan verdi
23:15
Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı ile görüştü
22:58
Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'a tepki: Yersiz ve nezaketten yoksun
22:45
Lübnan: ABD, İsrail'in Lübnan'da 5 noktada kalma niyetini bize bildirdi
22:35
FETÖ'den aranan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi
FOTO FOKUS
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ