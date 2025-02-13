Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, birlikte geldikleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile kızı Asıfa Butto Zerdari tarafından karşılandı.

Emine Erdoğan, burada Asıfa Butto Zerdari ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

Zerdari ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan Cumhurbaşkanı'nın değerli kızı Aseefa Bhutto Zardari ile bir araya gelerek verimli ve anlamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Başta çevre ve sağlık olmak üzere bilhassa kadınların ve kızların eğitimi konusunda çalışma alanlarımızı ele aldık. Ortak değerlerimiz etrafında şekillenen bu dostane buluşmanın, gelecekte daha güçlü işbirliklerine vesile olmasını diliyorum. Nazik ev sahipliği, içten misafirperverliği ve değerli görüşleri için Sayın Zardari'ye gönülden teşekkür ediyorum."