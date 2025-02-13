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TRT Haber 13.02.2025 22:56

Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'a tepki: Yersiz ve nezaketten yoksun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜSİAD'ın açıklamalarına, Bugün TÜSİAD toplantısında maalesef bu olumsuz dil ve yaklaşım sergilenmiştir. İş dünyamızın genelini temsil etmediğine inandığımız bu dili ve üslubu tasvip etmek mümkün değildir. Yersiz, nezaketten yoksun, yapıcı olmaktan uzak" sözleriyle tepki gösterdi.

Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'a tepki: Yersiz ve nezaketten yoksun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜSİAD'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yılmaz, dil ve üslubun tasvip edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasilerde sivil toplum örgütleri elbette ki görüş ve önerilerini, eleştirilerini ifade ederler. Ancak, mensupları arasında farklı siyasi görüşten insanların olduğu sivil toplum örgütlerinin siyasi bir parti üslubu ile açıklama yapması en hafifinden yersiz, nezaketten yoksun, yapıcı olmaktan uzak bir tutumdur.

Bugün TÜSİAD toplantısında maalesef bu olumsuz dil ve yaklaşım sergilenmiştir. İş dünyamızın genelini temsil etmediğine inandığımız bu dili ve üslubu tasvip etmek mümkün değildir. Sürekli bir şekilde topluma karamsarlık yayarak, felaket tellallığı yaparak olumlu bir gelecek inşa edilemez."

"İş insanları elini taşın altına koymalı"

Ekonomik programın kararlılıkla uygulandığını vurgulayan Yılmaz şunları aktardı:

"Bir iş insanları örgütünün öncelikle katma değeri yüksek, teknolojik seviyesi gelişmiş, nitelikli istihdam üreten bir ekonomi oluşturma sürecinde kendi sorumluluklarını hatırlaması ve elini taşın altına koyması beklenir.

Demokrasi ve hukuktan bahseden büyük sermaye gruplarının öncelikle kendi şirketlerinde ayrımcı uygulamaları, rekabetçi olmayan yapılanmaları, farklı fikirlere yönelik tutumları sorgulamaları ve geçmiş sicillerine yönelik özeleştiri yapmaları sosyal fayda üretir.

Dünyanın ve bölgemizin zorlu bir döneminde, tarihimizin en büyük afetinin yaraları başarıyla sarılırken ve ekonomimizin temellerini sağlamlaştıran bir program kararlılıkla uygulanırken, iş dünyamızdan beklenen yapıcı öneriler ve geleceğe yönelik umut veren mesajlardır.

Seçilmiş hükümetler ve bağımsız yargı üzerinde vesayet dönemi kapanmıştır. Buna heveslenmek yerine, arzu eden herkesin demokratik kurallar içinde adını koyarak şeffaf bir şekilde siyaset yapması en doğrusudur."

 

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