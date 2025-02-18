Puslu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.02.2025 09:12

İstanbul'da 4 katlı binada yangın

İstanbul Üsküdar’da bir apartman dairesinde yangın çıktı. Ekipler apartmanda mahsur kalanları tahliye ederken, yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

İstanbul'da 4 katlı binada yangın

Çavuşdere Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumanların binanın tamamını sarması nedeniyle apartmanda mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi.

Zemin katta bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Öte yandan zemin kattaki evde yapılan kontrollerde yarı baygın halde bulunan bir kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
51 ilde PKK/KCK operasyonu: 282 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:16
ABD İç Güvenlik Bakanı, düzensiz göçmenlerden ülkeyi "derhal" terk etmelerini istedi
10:14
ABD'li Yahudi'nin "Filistinli sanarak" vurduğu İsrailli, saldırıdan sonra "Araplara ölüm" paylaşımı yaptı
10:16
İşsizlik rakamları açıklandı
10:04
Altının gramı 3 bin 395 liradan işlem görüyor
10:01
Brent petrolün varili 75,21 dolardan işlem görüyor
09:55
9 ilde PKK/KCK operasyonunda 52 zanlı yakalandı
Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında ters döndü: 18 yaralı
Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında ters döndü: 18 yaralı
FOTO FOKUS
Türkiye 73 yıldır NATO'nun gücüne güç katıyor
Türkiye 73 yıldır NATO'nun gücüne güç katıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ