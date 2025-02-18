Meteoroloji 7 ili 'sarı kod' ile uyardı: Kar geliyor

Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklık 6-8 derece düşecek. Özellikle kuzey kesimlerden başlayarak hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Kastamonu, Samsun ve Tokat için kar yağışı beklentisi var.

Üç büyükşehir

İstanbul'da yağmur bekleniyor; sıcaklık en yüksek 8, en düşük 4 derece olacak.

Ankara'da karla karışık yağmur etkili olacak; en yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 3 derece civarında seyredecek.

İzmir'de sağanak yağışlı bir gün yaşanacak; sıcaklık en yüksek 15, en düşük 10 derece olacak.

Yarın ise Ege kıyıları dışında tüm yurtta yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Ordu ve Sivas çevrelerinde yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Marmara'da etkisini gösterecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.