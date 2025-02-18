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Türkiye
TRT Haber 18.02.2025 05:35

Meteoroloji 7 ili 'sarı kod' ile uyardı: Kar geliyor

Yurt genelinde sıcaklığın 6 ila 8 derece düşmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgası özellikle iç ve kuzey bölgelerde etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 il için sarı kodlu kar uyarısı yayımladı.

Meteoroloji 7 ili 'sarı kod' ile uyardı: Kar geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklık 6-8 derece düşecek. Özellikle kuzey kesimlerden başlayarak hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Kastamonu, Samsun ve Tokat için kar yağışı beklentisi var.

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Üç büyükşehir

İstanbul'da yağmur bekleniyor; sıcaklık en yüksek 8, en düşük 4 derece olacak.

Ankara'da karla karışık yağmur etkili olacak; en yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 3 derece civarında seyredecek.

İzmir'de sağanak yağışlı bir gün yaşanacak; sıcaklık en yüksek 15, en düşük 10 derece olacak.

Yarın ise Ege kıyıları dışında tüm yurtta yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Ordu ve Sivas çevrelerinde yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Marmara'da etkisini gösterecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu. 

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