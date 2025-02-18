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Türkiye
AA 18.02.2025 09:52

9 ilde PKK/KCK operasyonunda 52 zanlı yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın HDK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Yakalama kararı bulunan 60 şüpheli arasında, bazı siyasi parti üye ve yöneticilerinin de bulunduğu öğrenildi.

9 ilde PKK/KCK operasyonunda 52 zanlı yakalandı

Operasyonlar, İstanbul merkezli "HDK soruşturması" kapsamında yapıldı.

Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün talimatı doğrultusunda yasal görünümlü gösteri ve eylem yaptıkları iddia edildi. Bu eylemler arasında 6-7-8 Ekim olayları, Demokratik Özerklik ilanları ve Çukur-Barikat olaylarının da olduğu kaydedildi.

Sabah saatlerinde 9 ilde başlayan eş zamanlı operasyonlarda, 52 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Emek Partisi İstanbul İl Başkanı S.B'nin de yer aldığı öğrenildi.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 8 zanlının arandığı belirtildi.  

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