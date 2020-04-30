Amasya’da yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Yangın, 1 ay önce nefes darlığı ile hastaneye başvurdu.

Koronavirüs tanısıyla yoğun bakıma alınan Mustafa Yangın cihaza bağlandı, kalbi durdu ama pes etmedi. Hastalığı yendi, alkışlarla taburcu oldu.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi görerek, iyileşen Mustafa Yangın, "Bu hastalık sürecinde bizi defalarca arayan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, kıymetli Valime, değerli doktorlarıma, yardımcılarına ve bütün hastane personeline çok teşekkür ederim. Bizde hakları çok, haklarını helal etsinler. 1 ay süre milletimizin ekmeğini yedik. Allah razı olsun hepinizden.“ dedi.

Yangın’ın son testinin negatif çıkmasının ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.