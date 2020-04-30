Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırşehir'de iftar sonrası koronavirüs denetimi
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de iftar sonrası polis ve zabıta ekipleri, bazı cadde ve sokaklarda koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Tedbirlere ve yasaklara uymayanlara yasal işlem uygulandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, zabıta ekiplerinin desteğiyle kentin işlek caddelerinde maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkmaları yasaklanan kişilerle ilgili kontrol gerçekleştirdi.
[Fotoğraf: AA]
İftar sonrasında Terme, Ankara, Lise ve Atatürk caddelerinde bariyer uygulaması gerçekleştiren ekipler, tedbirlere ve yasaklara uymayanlara yasal işlem yaptı.
Polis ekipleri sosyal mesafe ve maske takılmasıyla ilgili uyarılar yaparken zabıta ekipleri farklı noktalarda ateş ölçümü gerçekleştirdi.
Bekçilerin de katıldığı uygulamada, trafik ekipleri toplu taşıma araçları ve özel araç içerisinde koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda sürücüleri uyardı.
Etiketler: koronavirüs Kırşehir covid-19Son Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 01:54
Son Haberler
- 02:14
- 02:21
- 02:01
- 02:02
- 01:53
Sıradaki Haber
Kızılay'dan vatandaşlara kan bağışı çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz