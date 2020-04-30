Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kızılay'dan vatandaşlara kan bağışı çağrısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, yurt genelinde kan stoğunun kritik seviyenin altına düştüğünü duyurarak, kan bağışı çağrısında bulundu.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından kan stoklarının azalması üzerine Twitter'dan açıklama yaptı.
ÇOK ACİL DUYURU Rt Lütfen— Dr Kerem Kınık (@drkerem) April 29, 2020
Yurt genelinde KAN stoklarımız KRİTİK seviyenin altına düştü#COVID19 Salgını ve Ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var
Size en yakın bağış noktası https://t.co/1KGWgYLGj7 pic.twitter.com/jKql4co9yP
Kınık, 'Çok acil duyuru' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Yurt genelinde kan stoklarımız kritik seviyenin altına düştü Covid-19 salgını ve ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var" diyerek, kan bağışı noktalarını paylaştı.
Etiketler: Kızılay Kan bağışıSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 01:45
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