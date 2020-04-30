Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından kan stoklarının azalması üzerine Twitter'dan açıklama yaptı.

ÇOK ACİL DUYURU Rt Lütfen



Yurt genelinde KAN stoklarımız KRİTİK seviyenin altına düştü#COVID19 Salgını ve Ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var



Size en yakın bağış noktası https://t.co/1KGWgYLGj7 pic.twitter.com/jKql4co9yP — Dr Kerem Kınık (@drkerem) April 29, 2020

Kınık, 'Çok acil duyuru' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Yurt genelinde kan stoklarımız kritik seviyenin altına düştü Covid-19 salgını ve ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var" diyerek, kan bağışı noktalarını paylaştı.