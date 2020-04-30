Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bursa'da iki katlı evde yangın
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da iki katlı evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde oturanlar tahliye edilirken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kontrol altına alındı.
Bursa'da, gece saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken evde oturanlar ise tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol alındı.
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