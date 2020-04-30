Bursa'da, gece saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken evde oturanlar ise tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol alındı.