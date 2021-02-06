Hamsi avı yasağı sona erdi
Karadeniz'de hamsi avı yasağı sona erdi. Balıkçılar, bir aylık aranın ardından yeniden ağlarını hamsi için atacak.
8 Ocak'ta başlayan hamsi avı yasağı sona erdi. Hamsi avı için alınan tedbirler balıkçı teknelerinde bulunacak görevlilerce denetlenecek.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde "Kısıtlama, 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona erecek. Yalnız ek tedbirlerle avcılığın başlayacağını buradan söylemek isterim" sözleriyle av yasağının kaldırılacağını duyurmuştu.
Balıkçıların kurallara uygun avlanmasını denetlemek için ekipler sürekli görev başında olacak.
Balıkçılar ağ atacak
Balıkçılar, uzun bir bekleyişin ardından, 'vira bismillah' diyerek ağlarını yeniden hamsi için Karadeniz'in bereketli sularına atacak.
Av yasağı süresi boyunca fiyatı artan hamsinin kısa süre içinde düşmesi bekleniyor. Bir aydır hamsiye hasret kalanlar yasağın sona ermesinden oldukça memnun.
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