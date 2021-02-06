Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'deki izinsiz gösteriler: 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul Kadıköy'deki izinsiz gösterilerin ardından gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
2 Şubat'taki izinsiz gösterilerin ardından, gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklama, 1'i de adli kontrol uygulanması talebiyle adliyeye sevk edilmişti.
Nöbetçi mahkeme 4 kişinin tutuklanmasına karar verirken diğer iki kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Gösterilerin ardından, toplam 29 kişi gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 23 kişiden 2'si "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanmıştı.
Böylece tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.
Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde polis araçlarına zarar verdikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı alınan 2 kişi ise aranıyor.
Etiketler: İstanbul
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