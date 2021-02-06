İzmir açıklarında art arda deprem
AFAD'ın verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki kez deprem oldu.
AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Karaburun ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem saat 19.09'da oldu. Depremin 7,8 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 39.87 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 06.02.2021, 19:09:15 TSİ
Enlem : 38.9455 N
Boylam : 26.0831 E
Derinlik : 7.08 km
Detay : https://t.co/bzUjwYHx4P@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Karaburun açıklarında saat 21.22'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Yerin 7,3 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
Depremler sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 40.02 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 06.02.2021, 21:22:48 TSİ
Enlem : 38.9330 N
Boylam : 26.0606 E
Derinlik : 7.03 km
Detay : https://t.co/IpJz0m52ia@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
- 22:35
- 22:23
- 21:59
- 22:13
- 21:27