İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.K. ve M.S'nin satılık tarla ve arsaların gerçek sahiplerinin adına sahte kimlik düzenleyip bu arazileri vekalet verdikleri emlakçılar aracılığıyla satmaya çalıştığını belirledi.

Takibe alınan iki şüpheli, kentteki bir noterde gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında Y.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi.

Sahte kimlikle 300 bin liralık tarla satmak istediler

Şüphelilerin Y.Ç'ye ait tarlayı, bir kişiye 300 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı da tespit edildi.

Zanlıların farklı tarihlerde Ankara, Balıkesir ve Karabük'te de yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.