Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, toprağa saplı metal blok bulundu.

"Gökyüzüne bak, ayı gör"

Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, blokun çevresine şerit çekerek önlem aldı ve inceleme yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal bloku görmek isteyen çok sayıda vatandaş da bölgeye geldi.

Örencik Mahallesi'nde yaşayan tarla sahibi, dün sabah tarlasına geldiğinde toprağa saplı metal bloku fark ettiğini, durumu jandarmaya bildirdiğini söyledi.

Mahalle sakinleri tedirgin

Mahallece çok tedirgin olduklarını anlatan tarla sahibi, metal blokun arazisinden kaldırılmasını ve kim tarafından tarlasına getirildiğinin belirlenmesini istedi.

Mahalle sakinleri metal bloku gördüklerinde çok korktuklarını, yetkililerin olayı aydınlatmasını beklediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Metal blokla ilgili güvenlik güçlerinin önlemi sürerken, tarlaya "nereden ve nasıl" getirildiğine yönelik ayrıntıların tespiti için incelemeler devam ediyor.

Özel ekip kuruldu

Jandarma olayı çözmek için özel ekip kurdu. Uzmanlarca yapılacak incelemelerin ardından monolit bulunduğu yerden kaldırılacak.