Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 19:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Göbeklitepe yakınlarında metal monolit bulundu
Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında bulunan ve üzerinde Göktürk alfabesiyle yazıların olduğu monolit incelemeye alındı. Jandarma monoliti kimin diktiğini bulmak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde fark edilen metal monolit için araştırma başlatıldı. 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe'nin birkaç kilometre yakınında kırsal alanda toprağa dikilen metal monolit bulundu. Monoliti gören köylülerin bildirmesiyle bölgeye jandarma ekibi sevk edildi.
Monolit üzerinde yazılar da vardı. İl Turizm Müdürlüğünce yapılan incelemede yazının Göktürk alfabesi ile yazıldığı tespit edildi. Metal monolit üzerinde "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" yazıldığı belirlendi.
Monolitin kimin tarafından bırakıldığı araştırılıyor.
Etiketler: Araştırma
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