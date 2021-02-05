Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde fark edilen metal monolit için araştırma başlatıldı. 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe'nin birkaç kilometre yakınında kırsal alanda toprağa dikilen metal monolit bulundu. Monoliti gören köylülerin bildirmesiyle bölgeye jandarma ekibi sevk edildi.

Monolit üzerinde yazılar da vardı. İl Turizm Müdürlüğünce yapılan incelemede yazının Göktürk alfabesi ile yazıldığı tespit edildi. Metal monolit üzerinde "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" yazıldığı belirlendi.

Monolitin kimin tarafından bırakıldığı araştırılıyor.