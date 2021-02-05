Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da balık halinde silahlı kavga: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Konya'da balık halinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Merkez Meram ilçesi Muhacir Pazarı yanındaki Balık Hali'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 8 kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılardan bir kişi hayatını kaybetti. Polis kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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