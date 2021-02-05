Merkez Meram ilçesi Muhacir Pazarı yanındaki Balık Hali'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 8 kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yaralılardan bir kişi hayatını kaybetti. Polis kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.