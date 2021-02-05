Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis ve İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Terör örgütlerine operasyonlar aralıksız sürüyor. Bitlis ve İstanbul'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ve yardım yataklık yapmak" suçlarını işlediği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Bitlis ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.
[Fotoğraf: DHA]
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 2 şarjör ve 20 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 fişek, 9 akıllı cep telefonu, 10 sim kart, flaş bellek, 2 hafıza kartı, el kamerası ve kamera kaseti ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
Sıradaki Haber
Hasta için beline kadar suya giren hemşire: Riski düşünmedim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz