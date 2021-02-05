Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de yeğenini öldürüp gömen amca teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
Rize'de yeğenini silahla öldürdükten sonra köydeki çaylık araziye gömen kişi jandarmaya teslim oldu.
Güneysu ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde ikamet eden H.A., jandarmaya giderek kendisi ile aynı adı taşıyan yeğeni H.A'yı dün silahla ateş ederek öldürdüğünü ardından da köydeki çaylık araziye gömdüğünü bildirdi.
Rize Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekipleri, H.A'nın gösterdiği yeri kazarak cesede ulaştı.
H.A'nın cesedi, Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.
Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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