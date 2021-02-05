Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, tarihi eser arayan 2 kişi gözaltına alındı.
Gelen bir ihbarı değerlendiren Avcılar Belediyesinde görevli arkeologlar, Sefer Sokak'taki arazide inceleme yaptı. Ekipler, alanda daha önceden 25 metrelik bir kuyu kazıldığını ve 3 kişinin içeride olduğunu belirledi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Kaçan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Olayın ardından bölgeye gelen AFAD ekiplerinin kazı alanındaki çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Kaçak Kazı AFAD
Son Haberler
- 17:47
- 17:44
- 17:38
- 17:38
- 17:33
Sıradaki Haber
Adıyaman'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz