Gelen bir ihbarı değerlendiren Avcılar Belediyesinde görevli arkeologlar, Sefer Sokak'taki arazide inceleme yaptı. Ekipler, alanda daha önceden 25 metrelik bir kuyu kazıldığını ve 3 kişinin içeride olduğunu belirledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Kaçan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olayın ardından bölgeye gelen AFAD ekiplerinin kazı alanındaki çalışmaları devam ediyor.