Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi 2620 Sokak'taki ekmek fırınına, sosyal medyadan hijyen kurallarının ihlal edildiği görüntülerinin paylaşılması üzerine operasyon düzenlendi.

Fırın sahibi ve çalışanına para cezası

Operasyonda, pişirime hazır halde bekletilen ekmek hamurlarının içerisine dondurma, çikolata, kek, cips ile çeşitli meyve, sebze ve şarküteri ürünleri eklediği anların görüntülerini paylaştığı belirlenen fırın çalışanı ile fırın sahibine, hijyen kurallarını ihlalleri nedeniyle para cezası uygulandı.

Fırının faaliyeti de geçici olarak durduruldu.