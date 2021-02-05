Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 17:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Adıyaman'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü
Adıyaman'da, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı.
Çuhadar, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.
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