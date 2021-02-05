Acil tıp teknisyeni Ayla Kırs, fedakar sağlık çalışanlarından biri. İzmir'deki sel sırasında gelen acil çağrı ile Seferihisar Payamlı mahallesine gitti.

Ayla Kırs, hastası için belini aşan suya aldırış etmedi ve suya girdi.

Bakan Koca sosyal medyada paylaştı

Ayla Kırs'ın arkadaşlarının çektiği görüntüleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaştı. "Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz" mesajı verdi.

"Riski falan o ara hiç düşünmedim içeriye girdim"

Ayla Kırs, o anları şu sözlerle anlattı:

"Gelirken yollarda da su vardı buraya geldiğimizde itfaiye erleri buradaydı içeriye girmişler ama hastanın kırıkları olduğu için bizden yardım istediler. Sırt tahtası istediler. Ben de tabii itfaiye erlerine yardım etmek için hastayı ben olursam daha sağlıklı taşıyabileceğimizi de düşündüm içeriye girdim. İçeride su daha fazlaydı. Bir ara elektrik akımı olma riski falan o ara hiç düşünmedim içeriye girdim. Sağlık bakanımızın beni paylaşması yani sayfasından zaten görünce çok şok oldum çok sevindim"