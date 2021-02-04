Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, selin vurduğu İzmir'de beline kadar suya girerek görevini yapan sağlık çalışanının videosunu paylaştı.

"Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz"

Sağlık çalışanlarının her koşulda milletin hizmetinde olduğunu belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Ayla Kırs, İzmir’in Seferihisar ilçesinde görevli hemşiremiz. Yaşanan sel felaketi sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girerek hastaya ulaştı ve gerekli müdahaleyi yaptı. Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz."