İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun açıklamasında, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması sonrasında küçük ve radikal bir grubun Rektörlük binasını işgal etmeye kalktığını belirtti.

What’s happening at Boğaziçi?

We will do what it takes to protect our youth and universities from radicalization, terrorism, vandalism.



Boğaziçi’nde neler oluyor?

Gençlerimizi, üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden, vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız. pic.twitter.com/2fmJrqIhzV