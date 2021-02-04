İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun açıklamasında, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması sonrasında küçük ve radikal bir grubun Rektörlük binasını işgal etmeye kalktığını belirtti.

What’s happening at Boğaziçi?

We will do what it takes to protect our youth and universities from radicalization, terrorism, vandalism.



Boğaziçi’nde neler oluyor?

Gençlerimizi, üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden, vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız. pic.twitter.com/2fmJrqIhzV — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 4, 2021

Polisin müdahalesi ile kanuna karşı gelenlerin gözaltına alındığını söyledi.

"Dünyada hiçbir ülke, radikal unsurların kamu görevlilerini tehdit etmesine ve yasal bir atamaya karşı bu kişileri alıkoyma teşebbüsüne izin vermez" dedi.

"Boğaziçi Üniversitesi'nin itibarını lekelemeye yönelik girişimleri kınıyoruz"

Üniversitelerdeki radikalleşmenin süre gelen bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Fahrettin Altun, "Küçük bir grubun radikal görüşlerini, haksız yere bütün bir topluluğun fikirleriymiş gibi göstermek suretiyle Boğaziçi Üniversitesi'nin itibarını lekelemeye yönelik girişimleri kınıyoruz" diye konuştu.